Esiste un mercato speciale per le SIM di TIM, Wind, 3 Italia e Vodafone. Sostanzialmente si entra nel campo dei cosiddetti Top Number di cui si è discusso in maniera approfondita in separata sede dopo l’intervista giunta a margine di un servizio diffuso dal famoso programma TV “Le Iene“, dove si sono resi noti i resoconti per la vendita all’asta di beneficenza per alcuni numeri speciali. Ecco quanto può valere una piccola scheda telefonica.

SIM TOP Number: il tuo numero può valere parecchi soldi

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro

Questi i fondi raccolti con la vendita SIM che ha devoluto il ricavato all’Istituto Nazionale dei Tumori. Sono semplici schede telefoniche che hanno la particolarità di avere cifre ripetute che semplificano la memorizzazione del numero.

Molti clienti privati dispongono di numeri rari che possono andare ben oltre 10000 euro. Fonti esterne, infatti, riferiscono di aver ricevuto offerte ingenti da parte di associazioni sportive, società di servizi e personaggi famosi. Le cifre hanno raggiunto anche il milione di euro. Si entra nel caso di quei numeri completi le cui cifre si ripetono in maniera significativa sia per numero che per prefisso. Una struttura del tipo “3XX XX XX XXX” è particolarmente gettonata e garantisce un profitto considerevole a chi decide di vendere il numero.