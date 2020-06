Q8 aderisce ad una nuova iniziativa commerciale che premi i clienti iscritti al Club. A partire dal 1 Giugno 2020, infatti, sta impazzando l’hashtag #Q8sullatuastrada che concede fino a 10 Euro Gratis per il rifornimento di benzina e Diesel presso le stazioni di rifornimento in tutta Italia. Ecco come sfruttare il nuovo coupon per il rifornimento gratuito.

Club Q8: l’app regalata soldi gratis per il rifornimento della tua auto

Fino al 30 Giugno 2020 gli iscritti al Club Q8 possono riscattare il ticket da 5 euro se in possesso di codice identificativo attivo o carta Star Q8. Il buono si ottiene per il rifornimento effettuato presso le stazioni di servizio in modalità self, servizio o con accettatore OPT.

Il valore del buono si attiva immediatamente ma si potrà usare entro 15 giorni dall’emissione per rifornimenti del valore minimo di 30 euro. Coloro che ricevono il ticket possono accedere inoltre ad una seconda promozione che concede loro altri 5 euro da utilizzare con le medesime modalità del precedente su un minimo di 30 euro, 5 dei quali coperti dal coupon sconto.

I buoni NON sono tra loro cumulabili e pertanto si potranno usare secondo modalità per due rifornimenti. Il primo verrà stampato sullo scontrino subito dopo il rifornimento (oppure concesso in modalità digitale tramite app). Il secondo, invece, si troverà nella sezione “Offerte per Te” dall’App e del sito. Basterà fare click sul messaggio in sovra impressione “Extra Buono Carburante 5 euro”..

Il bonus è fruibile una sola volta durante il periodo di validità dell’iniziativa e per il mese di Giugno salvo diverse indicazioni del gestore. Per ottenere i due ticket occorre effettuare il rifornimento in qualità di cliente ClubQ8 aderendo al programma di loyalty StarQ8.