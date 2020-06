Ascoltare musica tramite app su smartphone è diventato un rituale quotidiano forse più della cara fruizione di contenuti tramite la radio, che sia in casa o in auto. Per questo motivo molte applicazioni che offrono contenuti audio in streaming sono costruite dei servizi tagliati sulle esigenze di ogni ascoltatore. Che sia un momento privato o condiviso a tutto volume oggi vi parliamo di alcune delle migliori app per ascoltare musica su smartphone gratuite o senza spendere una fortuna.

Principalmente vi verrà in mente Spotify, direte voi, ma la piattaforma svedese non è l’unica sul Play Store a offrire contenuti audio di qualità. È ovvio che si è imposta come leader del mercato molto prima delle altre, fosse anche perché fornisce una sterminata libreria di brani in streaming, ma il suo servizio freeware comincia a pesare sull’ascolto degli utenti. Spesso siamo costretti ad ascoltare pubblicità tra un brano e l’altro senza poterla in alcun modo evitare, e in molti si stanno arrendendo all’idea di acquistare un account premium. Vediamo le altre.

PLAY STORE: le migliori app per ascoltare MUSICA