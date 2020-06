Ricky Gervais, Laurie Nunn e Steven Knight hanno sviluppato rispettivamente tre serie televisive britanniche molto note: After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Ognuna differente dall’altra con tematiche decisamente differenti che hanno conquistato tantissimi utenti provenienti da tutto il mondo.

Sono disponibili sulla piattaforma di streaming online Netflix e sono previste delle nuove stagioni in prima visione e in esclusiva per quanto riguarda Sex Education e Peaky Blinders. Purtroppo, però, su After Life le notizie sono ancora troppo poche visto che la seconda stagione è andata in onda nel mese di Aprile.

Peaky Blinders e Sex Education prossimamente su Netflix

La piattaforma di streaming online ha l’abitudine di avvisare i suoi utenti delle prossime uscite e sull’andamento delle riprese di determinate serie televisive, ma purtroppo non ha ancora svelato nulla in merito alla terza stagione di Sex Education. Non si conoscono i dettagli delle riprese né tanto meno quanti episodi devono essere ancora girati, l’unica cosa certa è la sospensione momentanea dei lavori a causa del Coronavirus.

Fortunatamente ci sono novità per quanto riguarda la serie televisiva di Peaky Blinders. I fan non aspettavano altro che l’arrivo di buone notizie visto che si pensava ad un ritardo della sesta stagione, invece le cose sembrano andare per il verso giusto.

A quanto pare le riprese di questa nuova stagione sono ricominciate, il set e tutto il resto è periodicamente igienizzato per far lavorare l’equipe e il cast in totale sicurezza. Potrebbe, dunque, arrivare su Netflix nei tempi previsti se le registrazioni non avranno ulteriori interruzioni.