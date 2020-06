La passa a WindTre più in voga e richiesta del periodo è sicuramente la Unlimited 200 Special, una spettacolare occasione per gli utenti per risparmiare al massimo, senza comunque essere costretti a preoccuparsi di terminare i giga prima della scadenza della mensilità corrente.

La soluzione corrente si contraddistingue da tutte le altre per una peculiarità unica nel suo genere, può essere attivata indistintamente dalla provenienza, di conseguenza anche i già clienti la potranno attivare sul proprio numero di telefono senza alcun tipo di problema. Ciò che cambia sono al solito i costi iniziali da sostenere, in quanto coloro che dovranno effettuare portabilità verseranno soli 9,99 euro, mentre tutti gli altri inizialmente saranno costretti a pagare 19,99 euro.

Passa a WindTre: la promozione è incredibile

Ciò che non cambia è il succo, il contenuto dell’offerta, in particolare è possibile accedere a 200 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, passando anche per illimitati minuti per telefonare a chiunque, chiudendo il cerchio con 200 SMS da inviare ad amici e parenti sul territorio nazionale.

Il prezzo rappresenta infine l’altro grande ostacolo da superare, a conti fatti la promozione potrà essere infatti richiesta pagando 29,99 euro al mese a tempo indeterminato, tutti addebitati automaticamente sul credito residuo della SIM ricaricabile (è possibile comunque chiedere la versione Easy Pay sempre allo stesso prezzo).

Da non trascurare la presenza del vincolo contrattuale di durata, in questo caso non sarà possibile richiedere la portabilità verso altra azienda entro 24 mesi dalla data di attivazione, senza essere costretti a pagare una penale di 49 euro.