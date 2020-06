La passa a Vodafone più interessante dell’anno manda letteralmente in estasi gli utenti che, al giorno d’oggi, si ritrovano a poter richiedere l’attivazione di ben 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, spendendo comunque soli 7 euro al mese a tempo indeterminato.

La promozione, distribuita esclusivamente sottoforma di operator attack, prevede infatti la possibile provenienza da Iliad e dagli operatori virtuali, al giorno d’oggi non è assolutamente possibile attivare la suddetta online o comunque proveniendo da realtà differenti dalle precedenti.

Il suo nome è Special 50 Digital Edition, nasce per offrire al consumatore il più elevato quantitativo di giga possibile, ad un prezzo di 7 euro mensili da addebitare direttamente sul credito residuo della SIM collegata. La passa a Vodafone include infatti al proprio interno addirittura 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire poi con i canonici SMS senza limiti da inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Passa a Vodafone: la promozione fa faville

La passa a Vodafone fa faville, sebbene comunque sia disponibile solamente per una ristretta cerchia di consumatori. E’ assente il vincolo contrattuale di durata, segnale che sarà possibile abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento senza alcun tipo di problema, in aggiunta comunque alla possibilità di navigare alla massima velocità disponibile (600Mbps in download) con smartphone abilitato.

L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale. I costi iniziali previsti sono di 10 euro, con portabilità strettamente obbligatoria.