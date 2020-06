Lo scorso 1° giugno 2020 l’operatore virtuale CoopVoce ha lanciato due nuove offerte ricaricabili con un bundle di minuti, SMS e Giga a partire da soli 5 euro al mese.

Le due offerte, che rientrano nella campagna promozionale denominata “scegli tu”, sono rispettivamente denominate Easy+ e Top 30, entrambe dedicate a nuovi e già clienti. Scopriamole entrambe nei dettagli.

CoopVoce ha appena lanciato le offerte Easy+ e Top 30

Partiamo subito dall’offerta denominata Easy+, che comprende 1000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 5 euro al mese. La Top 30 comprende invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 30 Giga di traffico dati al prezzo di 9 euro al mese.

Per entrambe le offerte, i già clienti che volessero procedere con l’attivazione dovranno sostenere un costo di attivazione di 9 euro scalato dal credito residuo. I nuovi clienti dovranno invece sostenere solo il costo di una nuova SIM ricaricabile, pari a 10 euro. Le due nuove offerte dell’operatore CoopVoce disponibili per tutti i clienti saranno attivabili dallo scorso 1° Giugno fino all’8 Luglio 2020, salvo eventuali proroghe.

Per i nuovi clienti, le due offerte possono essere prenotate dal sito ufficiale dell’operatore, semplicemente inserendo il proprio numero di telefono nello spazio dedicato. Non vi resta che dare un’occhiata a queste e altre offerte proposte dall’operatore virtuale, che vi ricordo è attivo su rete TIM ed offre ai suoi clienti in Roaming UE l’intero bundle previsto per il traffico nazionale.