MSI, nota azienda famosa per i propri prodotti dedicati al gaming, ha deciso di cambiare rotta questa volta, presentando un laptop pensato per i content creator, in grado quindi di consentire di lavorare al meglio in tutte le situazioni senza rallentamenti.

Stiamo parlando del nuovo MSI Creator 15, un notebook con Intel core di decima generazione e grafica Nvidia.

Specifiche compatte e performanti

Il laptop in questione va ad affiancare il fratello maggiore MSI Creator 17 offrendo un design più compatto ma con prestazioni interessanti.

Si parla infatti di una piattaforma Intel Core H 10a gen, in particolare di un octa-core Intel Core i7-10875H (8core/16threads con Boost a 5,1 GHz) accoppiato con una GPU a scelta tra la GTX 1660/ti o la RTX 2080 Super Max-Q.

La scheda andrà a muovere un display da 15,6 pollici con la strabiliante risoluzione in 4K e dotato di numerose tecnologie offerte appositamente per avere una resa d’immagine perfetta.

Per ciò che concerne il reparto memoria, il PC monta RAM DDR4 3200 (massimo 64GB ) e due slot per SSD M.2 (PCIe 3.0).

Dal punto di vista audio invece abbiamo il sitema Duo Wave Speaker con radiatori passivi.

Il PC come possiamo ben vedere offre tutto il necessario per i creatori di contenuti, soprattutto in termini di potenza elaborativa e memoria, indispensabile in alte quantità per gestire file molto grandi.

Il laptop non pecca nemmeno in termini di potenza elaborativa pura, infatti la CPU e la GPU montati a bordo consentono di svolgere ogni azione, anche giocare, sebbene il PC non nasca per tale mansione.