Anche con l’estate in arrivo Iliad continuerà ad avere un ruolo di assoluta protagonista nel campo della telefonia italiana. Il provider che ha da poco festeggiato il suo secondo completano, continuerà a puntare su una strategia commerciale molto estensiva, strategia che già ha avuto successo in passato.

Iliad, ai clienti inspiegabilmente manca ancora questo servizio

Come risaputo, il vero motivo del successo di Iliad in Italia è dato dalle promozioni low cost. Una ricaricabile come Giga 50 continua ad avere ampio seguito, grazie a soglie di consumo praticamente illimitate che si coniugano con prezzi da ribasso. Al netto delle iniziative vantaggiose di Iliad, gli utenti nelle ultima settimane hanno lanciato una polemica contro il gestore.

Stante le cose, dopo due anni di attività in Italia, gli utenti Iliad sono ancora ancorati al vincolo che unisce un profilo tariffario ad una ricaricabile attiva. In pratica chi ha attivato in passato un’offerta come Giga 30, oggi non può sottoscrivere la più vantaggiosa Giga 50.

In casa Iliad, il servizio di cambio per la tariffa ancora non è disponibile, al netto di una promessa degli stessi dirigenti. Questa mancanza non è passata inosservata. A reclamare sono quegli utenti della prima ora che ora desiderano modificare la loro ricaricabile restando però tra i ranghi di Iliad.

In attesa di sviluppi futuri sotto questo aspetto, bisogna attenersi a quelle che sono le normative vigenti. Come previsto dall’attuale regolamento, i clienti con altra promozione che intendono attivare la Giga 50 devono sottoscrivere una nuova rete, con conseguente nuova SIM e numero telefonico.