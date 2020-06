Grande è la gioia dei clienti Iliad nello scoprire che il gestore made in France attiva 3 servizi Premium Gratis per sempre sul numero personale. Sia chi ha appena fatto il suo ingresso nella rete dell’operatore che per i fedelissimi attivi negli ultimi due anni si configura la possibilità di arricchire la propria promo con nuove possibilità di utilizzo. Ecco che cosa si può usare a costo zero a tempo indeterminato con la rete migliore di sempre.

Iliad: dopo le offerte stratosferiche arrivano anche i SERVIZI a 0 EURO per tutti

Tra i 5 milioni di clienti attualmente attivi nella cerchia del network Iliad c’è entusiasmo dopo la strategia low-cost dell’operatore che si applica indistintamente alle offerte Solo Voce, Giga 40 e Giga 50 che resta ferma a 7,99 euro al mese per sempre nonostante l novità dei servizi aggiuntivi. Si parla di chiamate gratis all’estero, segreteria telefonica e servizio “Chi è Iliad“.

Per quanto riguarda le telefonate all’estero si offre la possibilità di contattare amici e parenti senza spese in oltre 60 Paesi in tutto il mondo. Le spese si limitano al costo mensile della tariffa che varia in base all’opzione scelta tra le precedenti.

La segreteria telefonica, invece, è la vera novità gratuita dell’anno. Consente di personalizzare un messaggio da usare al posto degli SMS di avviso per chiamata persa. Consente di ricevere un vocale a costo nullo rispetto a TIM, WindTre e Vodafone che invece si fanno pagare profumatamente.

Infine c’è l’alternativa del servizio di notifica via SMS in caso di chiamata persa per telefono spento o non raggiungibile. Nel momento in cui si perde la telefonata si riceve un messaggino con data, ora ed indicazione del contatto che ha tentato di chiamarci senza riuscirci. Altri operatori richiedono un costo extra che in questo caso viene azzerato per inclusione del tutto nel piano di servizi Free del gestore francese.