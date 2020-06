HONOR continua a lanciare prodotti interessanti, sia nell’ambito dei dispositivi tecnologici, che in quello degli accessori ad essi relativi. Oggi presenta infatti, proprio una linea di accessori in edizione limitata, pensati in particolare per il nuovo HONOR MagicBook 14 e il MagicWatch 2. Per realizzare questi accessori, l’azienda ha collaborato con artisti e designer famosi in tutto il mondo.

HONOR Limited Edition, quali sono gli oggetti appena lanciati sul mercato

Tra gli accessori lanciati in questa nuova linea in edizione limitata, saranno presenti dei cinturini colorati, nonché delle custodie. Ecco i prezzi di tutte le offerte:

HONOR MagicBook 14 : a 599.90 euro

: a 599.90 euro Honor MagicWatch 2 (versione nera 46mm) : da 179,90 euro a 159,90 euro

: da 179,90 euro a 159,90 euro Honor MagicWatch 2 (versione in pelle 46mm) : da 199,90 euro a 179,90 euro

: da 199,90 euro a 179,90 euro Honor MagicWatch 2 (versione nera 42mm) : da 169,90 a 129,90 euro

: da 169,90 a 129,90 euro Honor MagicWatch 2 (versione oro 42mm): da 199,90 a 179,90 euro

Le custodie presenti all’interno di questa promozione saranno tutte abbinate ai cinturini. Tutti gli accessori, saranno disponibili in bundle sul sito HiHonor e disponibili solamente da oggi 3 giugno, fino a giorno 10. I designer che hanno realizzato questi progetti, sono tutti molto diversi tra loro. Ecco cosa hanno realizzato e di chi si tratta:

Jacky Tsai

L’artista Pop, famoso per la sua firma molto orientale, mischiata con l’arte pop dell’occidente, ha realizzato The Floral Horse, una fantasia floreale disponibile sia per la custodia del MagicBook, che per il quadrante e il cinturino dell’orologio, pieno di vivaci fantasie floreali.

Giovanni Ozzola

Questo artista, principalmente fotografo, è un italiano di Firenze, nato nel 1982. Tramite la sua ricerca e la sua curiosità, è diventato famoso in tutto il mondo, realizzando delle installazioni delle sue sculture dei suoi video all’interno di musei molto importanti. Il design da lui realizzato si chiama One Day e mescola l’immagine di un’alba, ad alcuni graffiti che ricordano il tempo nel suo senso più completo, tra momenti di calma e momenti di frenesia. Ma non è tutto, perché Ozzola ha realizzato anche un secondo design dal nome Ficus. Probabilmente è il più elegante dei due, dalle tonalità scure, e con un gioco di buio e luce creato dal bianco e del nero scelti per realizzarlo.

Wang DongLing

DongLing e invece uno di più famosi calligrafi presenti in Cina, noto per avere realizzato delle opere astratte dal nome Dipinti Calligrafici. Cheng Hao, Autumn Moon, Entangled Script è il nome del design da lui realizzato. Colmando il quadrante e anche il cinturino di verde, il famoso calligrafo utilizza uno stile pieno di caratteri cinesi.

Zhou Li

Attraverso il The Peach Garden Pink – Lines NO.3, la famosa artista cinese mescola linee e pennellate che suggeriscono una energia fluida, mantenendo un colore molto acceso e vivace. Zhou Li è famosa per il numero di sculture dipinti e installazioni di vario genere, famosi in Cina, che in Francia e nel resto del mondo.