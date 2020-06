Google ha appena avviato il roll-out di un importante aggiornamento per Gmail, il suo servizio di posta elettronica. L’update riguarderà la sola versione Desktop del servizio ed introdurrà una nuova area Impostazioni, più facilmente accessibile, dove verranno raggruppate tutte quelle opzioni e funzionalità che ci consentono di personalizzare l’interfaccia di Gmail.

Il colosso di Mountain View, infatti, ha messo a disposizione dell’utente tante opzioni di personalizzazione del layout di Gmail, così che sia l’utente stesso a stabilire la migliore esperienza possibile, realizzata su misura per lui, ma queste impostazioni si perdono tra le tante, tantissime altre funzionalità che il servizio di posta elettronica offre.

Gmail si aggiorna, le novità

Nello specifico, l’aggiornamento introdurrà un menù Impostazioni Rapide in cui trovare facilmente tutti i layout, i temi e opzioni disponibili per personalizzare l’interfaccia di Gmail. Sarà possibile, per esempio, stabilire come deve essere organizzata la cartella della Posta in arrivo, in modo tale che vengano mostrate per prima le e-mail prioritarie, quelle non lette, quelle contrassegnate come speciali, ecc; o ancora, è possibile stabilire la densità di visualizzazione, la pagina di lettura; il tema con tanto di sfondo personalizzabile.

Il menù delle Impostazioni rapide viene aperto a sinistra della pagina, lasciando all’utente la possibilità di verificare in tempo reale i risultati delle modifiche effettuate, così che possa cambiarle immediatamente se il risultato non dovesse essere di proprio gusto. Per accedere al menù completo con tutte le impostazioni di Gmail, basterà semplicemente cliccare sulla voce “Visualizza tutte le impostazioni“, nella parte superiore del nuovo menu.

L’aggiornamento è già in fase di roll-out e arriverà progressivamente per tutti gli utenti che utilizzano il servizio di posta elettronica di Google sul proprio PC.