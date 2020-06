EMUI 10.1 e 11, ecco la lista ufficiale degli smartphone in aggiornamento

Huawei in questo 2020 si sta trovando ad affrontare una sfida veramente importante, l’azienda cinese infatti, a seguito del ban commerciale subito ad opera del presidente americano Donald Trump, ha dovuto rivedere se non rivoluzionare i propri piani commerciali, dal momento che l’esclusione subita dal presidente americano ha eliminato la possibilità di installare i servizi Google sui propri device.

Da ciò si evince come la nota azienda con sede in Cina abbia dovuto rimboccarsi le maniche e puntare fortemente solo su stessa, in modo tale da sfruttare l’accaduto per auto elevarsi e riuscire a diventare fautrice di se stessa.

Tale processo a quanto pare inizierà proprio dall’aggiornamento dell’interfaccia grafica, l’Emotion UI, che verrà rilasciato su numerosi smartphone targati Huawei, in particolare su alcuni vedremo la versione 10.1 e su altri la 11, le quali ovviamente introdurranno numerosi rinnovamenti su più fronti.

Ecco l’elenco ufficiale degli smartphone che riceveranno la nuova UI

L’aggiornamento arriverà a breve, non vi rimane che attendere se siete in possesso di uno tra questi modelli:

EMUI 10.1

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

HONOR 9X,

HONOR 9X Pro,

HONOR 20, 20 Pro e 20 Lite,

HONOR View 10,

HONOR View 20,

HONOR 10, HONOR 10 GT, HONOR 10 Lite e HONOR 10 Youth Edition,

HONOR Play,

HONOR Note 10,

HONOR 8X,

HONOR 8C,

HONOR Magic 2,

HONOR 8A.

EMUI 11