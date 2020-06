Carrefour ha recentemente attivato un volantino davvero splendido, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad alcuni dei prezzi più bassi del periodo, in questo modo sarà possibile risparmiare e godere di prodotti di qualità decisamente elevata.

Il rapporto qualità/prezzo è sempre stato favorevole per gli utenti interessanti agli sconti Carrefour, anche in questo caso il volantino prosegue imperterrito sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo infatti a rendere felici i consumatori che al giorno d’oggi desiderano ardentemente risparmiare sui propri acquisti.

ISCRIVETEVI al nostro canale Telegram ufficiale, ogni giorno vi aspettano le migliori offerte Amazon e tantissimi codici sconto gratis.

Volantino Carrefour: rapporto qualità/prezzo fuori da ogni logica

Gli smartphone in promozione sono indubbiamente diversi ed ugualmente di alta qualità, gli utenti possono scegliere tra i migliori della fascia medio-bassa del mercato della telefonia. In particolare sarà possibile pensare di acquistare Galaxy A50 a 249 euro, Galaxy A20e a 139 euro, un ottimo Huawei P30 Lite New Edition al prezzo finale di 279 euro, passando anche per un Galaxy A40 a 189 euro e Huawei Y6 2019 a 119 euro.

Interessante è anche la scelta di includere all’interno della campagna il comparto TV, l’azienda ha deciso infatti di scontare tanti prodotti al giusto prezzo, come una smart TV LG da 43 pollici a 349 euro, aggiungendo soli 20 euro si può acquistare un’altra TV LG da oltre 49 pollici, per finire poi su TV LCD Sharp da 32 pollici in vendita a soli 189 euro.

Il volantino Comet raccoglie al proprio interno tante occasioni, ma ricordate comunque che sarà necessario recarsi in negozio per completare l’acquisto.