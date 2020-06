Ieri sono apparse su internet le prime informazioni sulla serie di device Redmi 9. Un noto leakster sostiene che non ci saranno solo 3 varianti di questo device, ma ben quattro smartphone. L’ultimo che viene aggiunto alla lista della serie 9, 9A e 9C NFC è il Redmi 9C versione Non-NFC.

Il Redmi 9 NFC potrebbe includere un display LCD IPS da 6,53 pollici con una risoluzione di 720p. Entrambi i modelli della serie 9C arriveranno con un nuovo chipset Helio G35 accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il Redmi 9C (con NFC) presenta una configurazione a doppia fotocamera guidata da un sensore da 13 megapixel e uno da 2 megapixel.

Xiaomi Redmi 9C, compare un nuovo device tra le versioni

La variante Redmi 9C NFC sfoggerà una batteria da 5000 mAH che verrà caricata tramite la porta USB Type-C. Dispone inoltre di scanner per impronte digitali, giroscopio, accelerometro, sensori di luce e sensore di prossimità.

Per quanto riguarda la variante 9C Non-NFC, anch’esso arriverà con un display LCD IPS da 6,53 pollici con una risoluzione di 720p, chipset Helio G35 accompagnato da 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e batteria da 5000 mAH. Per quanto riguarda la fotocamera, invece, Redmi 9C (non NFC) è migliore in quanto presenta una tripla configurazione della fotocamera posteriore da 13 megapixel, 5 megapixel e 2 megapixel.

Dunque, a parte la differenza hardware dell’NFC, le due varianti della serie 9C saranno diversi solo per le fotocamere posteriore. Probabilmente, uno dei due verrà rilasciato nei mercati europei e l’altro nei mercati asiatici.