Le offerte Vodafone fanno davvero paura alle dirette rivali del settore della telefonia mobile, proprio perché condite di ottimi contenuti ad un prezzo effettivamente molto ridotto, gli utenti possono richiedere l’accesso addirittura a 50 giga di traffico, spendendo nel contempo soli 7 euro mensili.

La promozione sicuramente da battere resta la Special 50 Digital Edition, una soluzione oggi pensata esclusivamente per gli uscenti da Iliad o da un MVNO, ma assolutamente in grado di convincere per l’insieme proposto al consumatore finale. Di base, infatti, prevede al proprio interno 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile, minuti e SMS illimitati da utilizzare per telefonare a qualunque numero di telefono in Italia.

Passa a Vodafone: la nuova promozione fa davvero faville

Le limitazioni, tuttavia, ci sono e non devono essere assolutamente dimenticate. L’attivazione è innanzitutto possibile solo ed esclusivamente con portabilità obbligatoria da un determinato numero di telefono, di proprietà di Iliad o di MVNO. Il costo iniziale da sostenere per la richiesta della promo equivale nello specifico a 10 euro, corrispondente all’acquisto della SIM ricaricabile; la passa a Vodafone, a differenza delle ultime promozioni WindTre, non include tuttavia alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza dover pagare penali.

La navigazione è possibile sotto rete telefonica 4.5G di Vodafone, con utilizzo del bundle sia in Italia che all’estero, fino ad una velocità massima in download di 600Mbps. Per l’attivazione dell’offerta sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, non sul sito ufficiale.