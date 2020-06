La strategia commerciale di TIM è cambiata parzialmente nel corso degli ultimi mesi. Al giorno d’oggi, il provider non è più impegnato esclusivamente nel mondo della telefonia con iniziative per le ricaricabili o per la Fibra Ottica. Un nuovo campo d’investimento per TIM è infatti quello dell’intrattenimento televisivo.

TIM rende operativo l’accordo con Netflix: ecco la nuova offerta per tutti

Da una settimana a questa parte tutti gli abbonati di TIM possono accedere ad una nuova ed interessate promozione legata proprio alla tv: stiamo parlando di Mondo Netflix.

Con Mondo Netflix, tutti gli abbonati che attiveranno un piano di visione per TIMvision potranno anche sottoscrivere un account su Netflix con costi dimezzati rispetto ai listini base. In base all’attuale bundle, con il costo mensile di 12,99 euro gli utenti di TIM potranno accedere a tutte le esclusive del servizio TIMvision, a tutti i contenuti extra ad esso relativi ed a tutto il catalogo di Netflix. Nell’offerta è anche incluso il noleggio del device TIMVision Box.

L’offerta lancio è disponibile dallo scorso 27 Maggio e resterà disponibile, con le attuali disposizioni, sino al prossimo 31 Luglio. Tutti gli utenti che sono interessati potranno effettuare l’attivazione della promozione anche online sul sito ufficiale di TIM.

La partnership che il gestore italiano ha instaurato con Netflix rappresenta solo una delle iniziative in campo televisivo. Ricordiamo che sempre i clienti di TIMVision hanno la possibilità di attivare un account su Disney+ sempre a costo scontato. Il canone mensile per il servizio streaming di casa Disney sarà di 2,99 euro.