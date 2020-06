Sky ha mostrato grande vicinanza a tutti i suoi clienti nel corso di queste settimane, scandite dall’emergenza Coronavirus. A breve ritorneranno le grandi partite della Serie A e della Premier League, per una programmazione della pay tv che ritornerà sui vecchi standard.

Sky ed il mondo del Cinema: disponibili queste offerte sino a fine mese

Anche nel mese di giugno però non mancheranno le esclusive legate al mondo del Cinema. Nonostante la fase del lockdown, con l’arrivo della fase due dell’emergenza, sia conclusa, anche nelle prossime settimane Sky confermerà una delle sue iniziative di solidarietà digitale.

Ai canali del telecomando Sky, sulle posizioni 310 e 311, sono confermati i due canali extra di Cinema dedicati a tutti gli abbonati della pay tv. Unica differenza sarà nel nome dei due canali. Anziché chiamarsi SkyCinema #iorestoacasa 1 e SkyCinema #iorestoacasa 2, i due nuovi canali si chiameranno SkyPerte e Skyperte 2.

La programmazione dei due canali sarà concentrata sul genere delle commedie e degli action movie, per titoli che riguarderanno sia produzioni nazionali sia produzioni internazionali. A differenza della precedente scadenza del 31 Maggio, i due canali Cinema sono disponibili a costo zero per tutti gli abbonati sino al prossimo 30 Giugno.

Oltre a questa iniziativa – pensata perlopiù per i clienti con pacchetti Sport e Calcio – Sky continuerà a garantire una particolare promozione anche a tutti gli utenti Cinema. Per costoro, sono previsti sconti per tutti i film da acquistare in pay per view attraverso la piattaforma Sky Primafila. Anche tale offerta sarà disponibile per tutto il mese di giugno.