Se non sai quanto lontano dovresti stare lontano dalle persone durante questo periodo di distanziamento sociale c’è un’app che fa al caso tuo. Google sta provando un’app WebXR chiamata Sodar (che probabilmente significa radar di distanza sociale) per aiutare le persone a distanziarsi.

L’app ti mostra una vista 3D quando punti il ​​telefono a terra, quindi probabilmente non dovresti usarlo mentre cammini. Una delle raccomandazioni degli esperti per fermare la diffusione del coronavirus è quella di distanziarsi fisicamente nelle aree pubbliche. Esistono diverse distanze consigliate, ma la più comune è di due metri.

Google Sodar è disponibile sui dispositivi android

Se vuoi tenere sotto controllo i metri di distanza, l’app Sodar ti aiuterà a mostrarti quanto dovresti stare lontano dalle persone. Non è un’app reale ma piuttosto un programma WebXR che è un’implementazione VR e AR sui browser web. Quindi, se visiti solar.withgoogle.com sul tuo browser Chrome dal tuo smartphone Android, sarai in grado di vedere il “distanziometro”. Punta il telefono a terra e ti verrà mostrato un anello intorno a te permettendoti di visualizzare 2 metri nel mondo reale.

Dal momento che funziona con il telefono puntato a terra, probabilmente non dovresti usarlo quando cammini in pubblico e sicuramente non dovresti usarlo quando attraversi una strada. La funzione è stata progettata da Google per aiutarti ad abituarti a tenere la distanza di 2 metri e, dunque, non è pensata per essere usata ovunque.

In ogni caso, questa app Web funzionerà solo per dispositivi che supportano WebXR tramite Chrome e per quelli che supportano ARCore di Google. Inoltre, non è una misurazione esatta poiché le tecnologie AR su mobile non sono accurate al 100%.