Gli utenti Android conoscono un nuovo dilemma digitale dopo la scoperta che ha confermato la presenza di una immagine malware in grado di rendere inutilizzabili i dispositivi. Il sistema operativo rischia di bloccarsi allo stesso modo di quanto recentemente avvenuto per gli utenti iOS.

La nuova foto sospetta pare sia in grado di interrompere bruscamente le attività di sistema nel momento in cui si sceglie di impostarla come wallpaper. Gli esperti consigliano di non scaricare l’immagine incriminata e di non sceglierla come sfondo. In caso contrario aspettatevi guai seri secondo quelle che sono le ultime segnalazioni degli analisti che andiamo a scoprire subito.

Android: smartphone inutilizzabili dopo aver applicato questo sfondo

Il famoso utente IceUniverse è intervenuto su Twitter pubblicando un rapporto in cui sancisce la necessità di non scaricare questa foto su smartphone Samsung. Raccomandazione che potrebbe valere universalmente per qualsiasi telefono del robottino verde. Se vi state chiedendo quali danni sia in grado di generare guardate pure il video dimostrativo che segue.

I telefoni OnePlus sembrano essere immuni da tale problema ma lo stesso non si può dire per tantissimi altri produttori. Nel video si nota un accentuato flickering dello schermo che rende inutilizzabile il display causando una saturazione delle risorse che rallenta l’interno OS.

Il problema, secondo quanto segnalato, è dovuto alla gestione dello spazio colore RGB che si applica in sostituzione di sRGB. La conversione al formato compatibile non avviene nemmeno in Android 10 tanto che una volta applicato sortisce i pericolosi effetti visibili nella clip precedente.

Vi raccomandiamo di non applicare lo sfondo approfondendo la questione alla fonte attiva in questo thread. In caso contrario aspettatevi guai seri. A scopo cautelativo non abbiamo reso pubblica l’immagine che, tuttavia, è visibile all’interno dei link indicati in descrizione.