Android Auto pecca di prepotenza in un mercato che lo vede al centro delle preferenze degli utenti nel contesto della gestione degli infotainment in auto. Nel corso di questi ultimi mesi sono cambiate parecchie cose con Google impegnata anima e corpo a fornire nuovi aggiornamenti con novità che non possono passare inosservate. Ultimamente si è scoperto di più in merito a questo straordinario strumento interattivo. Ecco le ultime news.

Android Auto si aggiorna: utenti in delirio per l’arrivo delle ultime importanti novità

Una delle opzioni che molti utenti hanno richiesto si è configurata con l’arrivo di Android Auto Wireless. Fino a non molto tempo fa, infatti, non c’era modo di interfacciarsi al sistema di gestione se non con un cavo USB davvero scomodo. A partire dall’ultimo update si conferma la comodità di una comunicazione senza fili che agevola le cose.

Secondo le prime info diramate dal sito XDA Developer la novità tanto attesa riguarda specifici mercati entro cui rientra anche la nostra Italia. Lo abbiamo scoperto dalla lista ufficiale che troviamo qui a seguire:

Inghilterra

Taiwan

Svizzera

Spagna

Sud Corea

Sud Africa

Singapore

Filippine

Nuova Zelanda

Italia

Irlanda

India

Francia

Germania

Austria

Australia

Chiaramente, come ascritto dagli sviluppatori, NON TUTTI potranno avere il privilegio di tale modalità. Sta di fatto che soltanto i telefoni compatibili potranno servirsene per una comunicazione più versatile. Per scoprire se il proprio smartphone sia o meno supportato a tale livello vi invitiamo a consultare l’apposita lista di compatibilità Android Auto che è possibile consultare gratuitamente tramite il nuovo indirizzo fornito da Google.