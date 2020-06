WhatsApp: moltissimi utenti hanno chiuso l'account, non torneranno più

Tanti utenti di WhatsApp hanno deciso di migrare altrove e di non utilizzare più la nota applicazione colorata di verde per un motivo in particolare

L’utilità di un’applicazione come WhatsApp è sicuramente nota a tutti, e chi era ancora scettico in merito si è dovuto ricredere nell’ultimo periodo. La pandemia in atto ha portato le persone ad utilizzare tantissimo la piattaforma, la quale infatti è stata subissata di chiamate e videochiamate.

Tutti gli utenti quindi si sono resi conto di quanto sia utile, anche se qualcuno ha avuto ancora una volta la dimostrazione di come le truffe continuino a circolare in chat. Questo sembra infatti un problema difficile da risolvere, anche se WhatsApp ce la sta mettendo tutta. Qualcuno però sarebbe talmente stanco da aver preso una decisione davvero radicale e probabilmente irrevocabile.

WhatsApp, tanti utenti hanno deciso di andare via chiudendo il proprio account per sempre: ecco dove sono finiti

Molti utenti hanno imparato che WhatsApp non è solo tutto quello che di bello descrivono le persone. Infatti le truffe che continuano a circolare all’interno delle varie chat hanno uno scopo ben preciso: mettere in difficoltà i clienti. Questi spesso finiscono per perderci dei soldi o magari anche i dati personali. Questo è un grande problema nonché un grave pericolo, e qualcuno ne avrebbe avuto abbastanza.

Sono infatti tanti gli utenti che hanno abbandonato una volta e per tutte WhatsApp, chiudendo addirittura il proprio account. Questa decisione avrebbe portato le persone a finire su un’altra chat molto rinomata, ovvero Telegram. Stando a quanto riportato qui non ci sarebbero truffe e inoltre gli utenti avrebbero trovato un gran numero di funzioni molto utili ogni giorno.