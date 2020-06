Il volantino Expert mette alle strette Trony con il lancio di una campagna promozionale assolutamente in grado di innovare e di convincere il consumatore all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, anche senza muoversi di casa.

La soluzione corrente vede infatti offrire l’opportunità di approfittare di tantissimi sconti e di prezzi effettivamente alla portata di tutti, garantendosi in cambio l’accesso a smartphone di fascia alta, senza spendere cifre particolarmente elevate. Il volantino Expert è disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale; acquistando online potrebbe però essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Expert: offerte spettacolari per tutti i gusti

I prodotti del volantino Expert effettivamente in promozione sono moltissimi, oltre 40 pagine di sconti attendono gli utenti; per quanto riguarda il mondo degli smartphone poniamo l’accento su due modelli in particolare, Huawei Nova 5T e Xiaomi Mi Note 10.

Entrambi sono in vendita a meno di 500 euro ed integrano i servizi Google; gli utenti interessanti ad un modello più recente e con un comparto fotografico più curato spenderanno 499 euro per l’acquisto del Mi Note 10 (grazie alle 5 fotocamere posteriori). In caso contrario consigliamo l’acquisto del più economico e giovanile Huawei Nova 5T, un dispositivo dalle buone potenzialità condite da un’estetica davvero incredibile.

Per conoscere appieno il volantino Expert discusso nell’articolo, scorrete poco sotto ed aprite le varie immagini inserite nel dettaglio.