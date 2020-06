Vodafone: offerte da 50GB a partire da pochi euro mensili

Vodafone ha sempre cercato di coinvolgere quanti più utenti possibili, proprio con lo scopo di avere un pubblico estremamente gremito. Questo obiettivo è stato prima prefissato e poi centrato in tutti i sensi, visto che oggi l’azienda anglosassone è la più rinomata in Europa. Il merito è non solo delle sue offerte, ma anche della rete 4G che risulta la più estesa del continente.

Da diversi mesi però la concorrenza è aumentata, soprattutto da quando è arrivato Iliad, gestore proveniente dalla Francia che ora è un provider italiano a tutti gli effetti. Questo è riuscita in pochissimo tempo a rubare tantissimi utenti a Vodafone, che adesso sta cercando di rispondere per le rime. Lo storico gestore che da anni domina le classifiche in Italia ha scelto di lanciare due offerte con 50 giga per recuperare i suoi utenti. L’obiettivo è ovviamente riprendere coloro che hanno deciso di abbandonare il gestore.

Vodafone, ecco due offerte da 50 giga destinate a tantissimi utenti

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2