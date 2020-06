Il gruppo commerciale di Vodafone già ha presentato numerose offerte nel corso di questa stagione primaverile. In vista della prossima estate, il provider dovrà vederla anche con WindTre, la compagnia che ha avuto origine dall’unione di Wind e di 3 Italia. Nonostante questa nuova pretendente, la rivale per eccellenza di Vodafone in Italia resta Iliad che con le sue promozioni low cost riesce ad accumulare sempre più abbonati.

Vodafone lancia la sfida ad Iliad: ecco le migliori due offerte con 50 Giga

Iliad sta ottenendo grande seguito con offerte low cost tipo la Giga 50. La ricaricabile del gestore francese mette a disposizione consumi illimitati per effettuare chiamate ed inviare messaggi più 50 Giga per la navigazione internet. Il prezzo base mensile si attesta sui 7,99 euro ogni trenta giorni.

La principale alternativa di Vodafone alla Giga 50 di Iliad è la Special 50 Giga. Chi sceglie di attivare questa promozione del provider inglese avrà a disposizione chiamate senza limiti da effettuare verso i numeri fissi e mobili in Italia a cui si aggiungono 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo di rinnovo della promozione è di 7,99 euro.

In ambedue le circostanze – sia con l’offerta Vodafone che con l’offerta Iliad – il prezzo mensile da pagare sarà di 10 euro. Agli abbonati sono inoltre garanti anche dei servizi extra. Tutti i clienti Iliad, in primo luogo, potranno beneficiare di telefonate illimitate verso l’estero e della segreteria telefonica a costo zero. Con la Special 50 Giga è previsto invece il servizio hotspot personale a costo zero e la connessione internet 4,5G inclusa nel prezzo.