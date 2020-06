L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente aggiornato la propria applicazione ufficiale per dispositivi Android ed iOS, introducendo anche una novità molto importante per tutti i propri utenti.

In seguito all’aggiornamento della fine del mese scorso, che si concentrava sul miglioramento dell’interfaccia per l’attivazione del servizio di Ricarica Automatica, ora è stata attivata anche con PayPal. Ecco i dettagli.

Very Mobile introduce la possibilità di attivare la Ricarica Automatica anche con PayPal

Lo scorso 8 Maggio 2020 gli sviluppatori hanno aggiornato nuovamente l’App permettendo adesso l’attivazione anche con metodo di pagamento PayPal. Il servizio Ricarica Automatica può essere attivato dalla sezione “Ricarica” dell’App e precedentemente permetteva solamente di collegare un metodo di pagamento appartenente al circuito Visa o Mastercard.

Vi ricordo che attraverso il servizio di Ricarica Automatica, tutti i clienti Very Mobile possono ricevere ogni mese una ricarica pari all’importo della propria offerta, 12 ore prima del giorno di rinnovo, indipendentemente da quale sia il credito residuo sulla SIM. L’operatore invierà sempre un SMS di conferma per l’avvenuta ricarica. Se per qualsiasi motivo la SIM Very viene disattivata, allora anche il servizio di Ricarica Automatica sarà disattivato automaticamente. In ogni caso, il cliente può procedere ad attivare e disattivare il servizio dall’App in qualsiasi momento, in maniera totalmente gratuita.

L’App di Very Mobile, semivirtuale di WindTre con navigazione in 4G fino a 30Mbps, è disponibile per dispositivi iOS e Android. Nel primo caso, è necessario disporre di iOS 11.0 o versioni successive. L’accesso all’App è possibile sotto rete mobile, in automatico, oppure sotto WiFi registrandosi e memorizzato la password. Tramite l’App è anche possibile attivare la propria SIM tramite videoriconoscimento guidato, gestire le SIM intestate al cliente, conoscere i bundle e il credito residuo e monitorare i consumi. Per scoprire tutte le offerte attualmente attivabili, visitate il sito ufficiale dell’operatore.