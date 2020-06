Durante la quarantena dovuta al COVID-19, sono davvero tante le persone che hanno riscoperto il piacere di guardare le serie TV e la piattaforma più utilizzata in assoluto è sicuramente Netflix. Nei mesi precedenti, il colosso americano ha battuto ogni record di ascolti precedentemente stabilito. Chiaramente con questa situazione i fan sono aumentati in maniera esponenziale e la piattaforma ha registrato milioni di nuovi iscritti. Molteplici sono i titoli più amati dagli utenti, in questo articolo vi parleremo delle novità che riguardano Stranger Things, Tredici e You.

Netflix: Stranger Things, Tredici e You, tutte le novità sulle amatissime serie della piattaforma

Iniziamo parlando di Stranger Things, per ora la serie si trova in una fase di momentaneo stallo, e questo è dovuto alla sospensione delle riprese, causata dal COVID-19. Non è ancora stato stabilito quindi quando uscirà la quarta stagione di questa fantastica serie.

Situazione differente per quanto riguarda Tredici, serie amatissima dai giovani i quali sono stati particolarmente colpiti dalla tematiche molto forti e coinvolgenti. La novità più interessante è che la quarta stagione è pronta. Probabilmente arriverà sulla piattaforma il 5 giugno, quindi l’attesa non dovrebbe essere troppo lunga.