Uno dei principali temi discussi nelle ultime settimane è di sicuro quello dei vecchi cellulari abbandonati nei cassetti che, molto spesso, possono essere rivenduti sul web per cifre molto elevate. A quanto pare, però, da alcuni anni esiste un mercato molto simile che viaggia in parallelo, ovvero quello delle SIM Top Number.

Svelato per la prima volta da un servizio mandato in onda da Le Iene, il mercato delle SIM Top Number si basa sulla vendita di tutte quelle schede SIM telefoniche, attivate in maniera regolare con Tim, Wind Tre, Vodafone, Iliad ed altri operatori, sulle quali sono attivi dei numeri telefonici molto particolari.

A differenza dei vecchi cellulari, però, alcune schede SIM risultano essere delle vere e proprie miniere d’oro poiché, nel migliore dei casi, possono essere rivendute per ben 50.000 euro. Scopriamo quindi di seguito i numeri telefonici più richiesti in Italia.

SIM Top Number: ecco quanto valgono i numeri più richiesti in Italia

In tutta Italia, ormai, sono migliaia i collezionisti pronti a sborsare cifre esorbitanti pur di ottenere una SIM Top Number. In seguito al servizio televisivo mandato in onda da Le Iene, quindi, Tim, Wind Tre e Vodafone hanno deciso di mettere all’asta alcuni fra i numeri più richiesti nel nostro paese. Ecco di seguito i numeri speciali venduti:

339 YYXXXXX, donato da TIM, è stato venduto per 2.210 euro;

33Y XXXXXXX, anche questo donato da TIM, è stato battuto alla cifra di 8.600 euro;

342 XXXXXYY, donato da Vodafone, è stato assegnato per la cifra di 1.920 €;

320 XYZYZYZ, donato da Wind, è stato venduto a un collezionista per 856 euro;

393 XY9XXY9, donato da H3G, ha raggiunto la cifra di 343 euro.

Ricordiamo infine che tutto il ricavato è stato donato all’Istituto Nazionale dei Tumori.