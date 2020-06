La Postepay è la prepagata più diffusa in tutta Italia senza ombra di dubbio, anche se qualcuno tende a lamentarsene. C’è da precisare che le varie truffe che adottano il nome della nota carta del gruppo Poste Italiane, usano il suo nome per rendere più credibili le stesse.

Ciò significa che la Postepay non c’entra nulla, visto che è dotata di sistemi di sicurezza che mai e poi mai vi farebbero perdere soldi. Ovviamente le truffe puntano ad eludere le vostre difese, facendo finta di registrare alcune criticità al vostro conto per indurvi a scrivere i vostri dati in quelli che sono dei form fasulli. Tramite mail arrivano infatti i vari tentativi di phishing, i quali vi pongono di fronte una pagina ben elaborata che sembra appartenere proprio a Poste Italiane. Da quel momento li faranno credere che qualcosa non è andato bene sul vostro conto, e che quest’ultimo necessita del reinserimento dei dati. In questo modo sarà un via libera verso i vostri risparmi.

Postepay: Poste Italiane ricorda alcune linee guida per permettere agli utenti di evitare truffe