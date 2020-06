Finalmente è ufficiale: i giochi gratis che entreranno nel PlayStation Plus di giugno 2020 sono Call of Duty WWII e Star Wars Battlefront II. Ma mentre il primo titolo è stato svelato già dal 26 maggio, giorno del Memorial Day in USA, per stanare il secondo gli esperti leaker del web si sono dati un bel da fare. Entrambi i giochi rimarranno a disposizione per il download fino a lunedì 6 luglio, prima di essere sostituiti da una nuova coppia di titoli gratuiti.



Mancano pochi giorni ancora prima che i titoli di maggio vengano messi da parte, e se non avete ancora scaricato Cities Skylines e Farming Simulator 19 dovrete affrettarvi. Intanto sul PlayStation Store sono partiti i consueti super sconti riservati agli abbonati del Plus, e tra i titoli più appetitosi vi segnaliamo ribassi incredibili per Assassin’s Creed Origins, PES 2020 e anche molti dei DLC proprio di Call of Duty WWII in arrivo sul Plus da domani.





PlayStation PLUS: Call of Duty WWII e Star Wars Battlefront 2 GRATIS

Vediamo ora insieme cosa ci riserva Call of Duty WWII, il gioco del 2017 che segnava una sorta di chiusura della saga sviluppata dal team di Sledgehammer Games. Quando è uscito fu molto apprezzato dai fan perché alle ambientazioni futuristiche si preferì ritornare a un più consono scenario nella Seconda Guerra Mondiale. I fan sono rimasti deliziati nel rivivere le fasi salienti del conflitto più grande di sempre nella brevissima storia dell’umanità. Oltre alla campagna in singolo è stata determinante per il successo COD WWII la modalità multigiocatore. Apprezzabile anche la modalità Zombie Nazisti e la modalità cooperativa War, adatta quest’ultima agli amanti della guerra tattica pianificata prima di essere vissuta.

Cambiando completamente argomento affrontiamo l’arrivo di Star Wars Battlefront II, un titolo che per varie traversie ci ha messo molto tempo a conquistare la fiducia dei gamer. Il supporto del team di sviluppo è stato determinante nel correggere il tiro sbagliato sul concetto di monetizzazione, mentre una serie di DLC gratuiti ha fatto il resto. Ad oggi Star Wars Battlefront 2 è considerato uno dei giochi della saga di G.Lucas più ricchi di sempre, abbracciando scene e storie provenienti da tutte le pellicole girate. Anche qui, al fianco di una campagna in singolo molto immersiva, non poteva mancare la componente multigiocatore dove i gamer possono vestire i panni di qualsiasi personaggio o usare qualsiasi arma del mondo di Star Wars. Un gioco popolare che per mezzo del PlayStation Plus si rinverdirà ancora di più.