La passa a Vodafone con il miglior rapporto qualità/prezzo del momento è sicuramente la Special 50 Digital Edition, una soluzione ad oggi presentata esclusivamente in versione operator attack, ma ancora perfettamente in grado di soddisfare gli utenti pronti a diventare clienti dell’operatore in red.

L’accesso, come potrete tranquillamente immaginare, non risulta ad ogni modo essere alla portata di tutti; i soli che potranno a tutti gli effetti richiedere la promozione saranno i possessori di una SIM di Iliad o di un operatore virtuale, con portabilità obbligatoria del numero originario. Ciò sta a significare che inizialmente sarà richiesto il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM e davvero poco altro; data l’assenza del vincolo contrattuale di durata, il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, tutto senza doversi preoccupare delle possibili penali.

Passa a Vodafone: la promozione è ottima

Al prezzo standard di soli 7 euro al mese, gli utenti possono richiedere la Special 50 Digital Edition, ed allo stesso tempo godere comunque di ben 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, passando anche per minuti e SMS illimitati da utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono sul territorio nazionale.

Il pagamento del canone previsto di base è da effettuare tramite credito residuo della SIM collegata, nell’eventualità in cui vogliate essere maggiormente liberi e senza pensieri, la soluzione alternativa consisterà proprio nel pagamento tramite conto corrente bancario (senza differenze, costi aggiuntivi o limitazioni).

La promozione, come specificato in precedenza, può essere richiesta direttamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale.