Le offerte WindTre rivolte ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da altri operatori sono le più convenienti. Il gestore offre la possibilità di ottenerle senza dover sostenere alcun costo di attivazione e richiede spese mensili decisamente irrisorie pur mantenendo alte le quantità di minuti, SMS e Giga di traffico dati previste. I clienti possono procedere con l’acquisto della nuova SIM attraverso il sito ufficiale http://www.windtre.it, così da riceverla tramite corriere.

WindTre: ecco le migliori offerte operator attack a partire da 5,99 euro al mese!

I clienti che decidono di trasferire il loro numero a WindTre hanno a disposizione una serie di offerte operator attack, la cui attivazione può avvenire in base al gestore di provenienza. Le tariffe disponibili sono quattro ma, tra queste, meritano particolare attenzione: la WindTre Go 50 Fire Plus; la WindTre Go 50 Top Plus e la WindTre Go 50 Special Plus.

WindTre Go 50 Fire Plus è l’offerta rivolta ai clienti Iliad, Fastweb e PosteMobile, che hanno la possibilità di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. Il costo della tariffa è di soli 6,99 euro al mese.

La WindTre Go 50 Top Plus è la tariffa dedicata ai clienti che trasferiscono il numero da determinati operatori virtuali, i quali possono attivarla sostenendo una spesa mensile di 5,99 euro. L’offerta permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

WindTre Go 50 Special Plus, infine, è l’offerta rivolta ai clienti che procedono con il trasferimento del numero da Lyca Mobile. La promozione prevede un costo mensile di 9,99 euro e permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.