Secondo le ultime indiscrezioni, nessuna produzione della piattaforma di contenuti in streaming Netflix non sarà presente ai prossimi Festival cinematografici in calendario prima degli Oscar, e nemmeno ai talent.

Il gigante dello streaming non sarà quindi presente né a Venezia né a New York, sarà presente solamente in veste di sponsor. Scopriamo insieme tutti i dettagli riguardanti le indiscrezioni.

Netflix non porterà nessuna pellicola al Festival di Venezia

Quella della piattaforma, non è altro che una strategia, nonostante i vari festival siano la porta di accesso agli Oscar, il colosso già prima della pandemia aveva scelto di presentare i propri film alla stampa o agli influencer, attraverso il Paris, storica sala cinematografica di New York, andata in rovina ma salvata proprio dalla piattaforma e diventata come un’integrazione alla piattaforma in sé.

A Los Angeles, le proiezioni avvengono invece all’Egyptian Theatre. Con le nuove regole introdotte da Academy per i prossimi Oscar e dai Golden Globe, anche i film solamente in streaming possono qualificarsi. Probabilmente è stata proprio questa la strategia della piattaforma, non candidarsi essendo a conoscenza che anche i film in streaming possono partecipare.

Nonostante la notizia, vi ricordo che il colosso dello streaming ha intenzione di lanciare moltissimi nuovi contenuti durante questo mese di giugno 2020, alcuni dei quali molto attesi da tutti gli utenti. Un esempio sono Space Force, Ready Player One, e moltissimi altri titoli. Vi ricordo che se ancora non possedete un abbonamento alla piattaforma, potete richiedere un periodo di prova gratuito sul suo sito ufficiale, affrettatevi!.