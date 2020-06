Lo smartwatch Motorola Moto 360 è stato lanciato lo scorso autunno e ora è finalmente pronto a fare il suo esordio ufficiale in Europa, partendo proprio dalla piattaforma di e-commerce Amazon.

Nelle ultime ore è infatti apparso sulla piattaforma del colosso a soli 299.90 euro in ben tre colorazioni, Black, Grey e Rose Gold. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola Moto 360 disponibile su Amazon a 299.90 euro

Ricordiamo che si tratta di uno smartwatch che si caratterizza per un design elegante e curato, forte di un display OLED circolare da 1,2 pollici con risoluzione di 390 x 390 pixel (327 PPI) con modalità always-on, una cassa in acciaio inossidabile e una corona girevole. Lo smartwatch è basato su Wear OS by Google, lo smartwatch di Motorola può contare su un processore Qualcomm Snapdragn Wear 3100, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria integrata.

Dispone di una scocca impermeabile (resistenza fino a 3 ATM), un sensore HR per la rilevazione del battito cardiaco e una batteria da 355 mAh. Secondo l’azienda questa batteria dovrebbe garantire un giorno intero di utilizzo con la capacità di ricaricarsi completamente in una sola ora. Il dispositivo è disponibile anche sul sito ufficiale del colosso, dove vengono sottolineati tutti i pregi e le finiture.

Per esempio parla di una “cassa curva in acciaio inossidabile, corona girevole, pulsante d’azione personalizzabile, tutti elementi che non lasciano il design al caso e offrono una sensazione particolarmente piacevole al tatto, propria di un classico orologio di lusso“. Per scoprire maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale di Motorola o la piattaforma di e-commerce Amazon.