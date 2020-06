HUAWEI P30 Pro New Edition è disponibile in Italia al prezzo di 849,90 euro. Si tratta di una nuova edizione – appunto – di uno degli smartphone di maggior successo di sempre (HUAWEI P30 Pro), con a bordo i Google Mobile Services e la più recente versione del sistema operativo che il colosso di Mountain View ha realizzato e dedicato ai dispositivi mobile. Si tratta, questo, di un grosso vantaggio. A causa delle limitazioni imposte dall’amministrazione Trump, gli ultimi smartphone lanciati dal colosso cinese non prevedono l’utilizzo delle app e dei servizi di Google, quanto, piuttosto, di quelli proprietari di Huawei.

Dal momento in cui HUAWEI P30 Pro New Edition è provvisto di Google Mobile Services, ciò significa che è possibile utilizzarne i servizi ed il Play Store, e da qui scaricare anche quelle che sono le applicazioni di Big G più popolari ed utili, quali Gmail, YouTube, Maps, Chrome e Drive, giusto per citarne qualcuna.

HUAWEI P30 Pro New Edition, le caratteristiche

Quanto alle caratteristiche principali dello smartphone, HUAWEI P30 Pro New Edition è dotato di un ampio schermo OLED da 6,47 pollici con risoluzione FullHD+ e notch a goccia. Il dispositivo è alimentato dal SoC Kirin 980 con processore octa-core (2 x cortex a76 (2.6 ghz) + 2 x cortex a76 (1.92 ghz) + 4 x cortex a55 (1.8 ghz)), accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna. Insomma, sulla carta HUAWEI P30 Pro New Edition dispone di tutto il necessario per garantire delle performance eccellenti in qualsiasi scenario di utilizzo, oltre ad una quantità di archiviazione sufficiente ad archiviare tutte le app, i giochi, le foto e le canzoni preferite.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dispone di una quad-camera Leica di alta qualità, con sensore principale da 40 MP, una lente ultra-grandangolare da 20 MP, una SuperZoom da 8 MP con zoom ibrido 10X ed una fotocamera TOF per effetti bokeh anche nei video. Questo stesso sensore permette anche di scannerizzare un oggetto e realizzarne una copia 3D da aggiungere alle proprie foto o video. Il comparto fotografico si completa, poi, di alcune tecnologia all’avanguardia per rendere le riprese e gli scatti ancora più straordinari, come la stabilizzazione OIS professionale e l’AIS, l’HDR+ con AI che regola automaticamente il colore e l’esposizione, e la modalità Huawei Dual-View Video, che registra simultaneamente in grandangolo e in primo piano. La fotocamera frontale per selfie è da 32 MP.

HUAWEI P30 Pro New Edition dispone, tra l’altro, di un lettore per le impronte digitali in-display e di una grande batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge a 40 W. Fino al prossimo 30 giugno è possibile acquistare lo smartphone usufruendo di una vantaggiosa promozione, che prevede gli auricolari FreeBuds 3 ed il Wireless Charger in regalo. Per maggiori informazioni, consigliamo di dare un’occhiata al regolamento ufficiale su consumer.huawei.com/it/promo/p30-pro-new-edition. HUAWEI P30 Pro New Edition può anche essere acquistato su Amazon con cover in regalo.