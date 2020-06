L’operatore virtuale ho Mobile propone ai nuovi clienti delle offerte con minuti, SMS e fino a 70 GB di traffico dati in 4G Basic. L’attivazione delle tariffe può essere effettuata online, richiedendo la spedizione della SIM tramite corriere o il ritiro in edicola; o in uno dei 3000 punti vendita del gestore. I clienti possono richiedere l’offerta loro rivolta in base al gestore da cui trasferiscono il numero o decidere di attivare l’opzione solo Giga, disponibile per tutti. Ogni mese ho Mobile, oltre a proporre dei contenuti eccezionali, include nel prezzo vari servizi così da garantire l’inesistenza di costi extra o addebiti imprevisti. Infatti, a tal proposito procede con la disattivazione automatica di tutti i numeri e i servizi a pagamento e sospende la navigazione in caso di esaurimento dei Giga previsti dalla tariffa attivata. Ecco, dunque, tutte le offerte ho Mobile momentaneamente disponibili e i contenuti proposti.

Offerte ho Mobile: ecco tutte le tariffe attualmente disponibili!

Tra tutte le offerte ho Mobile attualmente disponibili la tariffa da 5,99 euro al mese e quella da 4,99 euro al mese sono migliori. L’operatore le rivolge entrambe ai clienti provenienti da Iliad o MVNO che, tramite l’offerta ho. 4.99€, possono ricevere: minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri; tramite l‘offerta ho. 5.99€, invece, hanno a disposizione anche 70 GB di traffico dati in 4G Basic.

Non meno conveniente è l’offerta ho. 8.99€, che prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati in 4G Basic. La tariffa non è disponibile per tutti, infatti è possibile ottenerla soltanto effettuando la portabilità del numero da Kena Mobile o Daily Telecom; o richiedendo una nuova linea.

L’offerta ho. 12.99€, invece, è dedicata ai clienti Vodafone, Tim, WindTre e Very Mobile, che hanno la possibilità di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G Basic.

L’offerta solo Giga, come già anticipato, può essere attivata da tutti. I nuovi clienti attraverso questa hanno a disposizione 100 GB di traffico dati in 4G Basic, al costo di 12,99 euro al mese.