Esselunga ascolta le richieste dei consumatori in un periodo così difficile dal punto di vista economico, decidendo di scontare una delle smartband più richieste al mondo, la Xiaomi Mi Band 4 potrà essere infatti acquistata ad un prezzo incredibilmente basso.

Fino al 10 giugno, a patto che le scorte non vengano esaurite in anticipo, in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale è stata attivata una campagna davvero interessante. Il prodotto inserito viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, se riscontrato un difetto di fabbrica entro tale periodo temporale sarà necessario recarsi in negozio per richiedere la riparazione gratuita o la sostituzione completa.

Non dimenticatevi del nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, ogni giorno vi aspettano le migliori offerte e tanti codici sconto gratis.

Volantino Esselunga: quanti sconti per gli utenti

Il prodotto incluso all’interno del volantino Esselunga è la fantastica Xiaomi Mi Band 4, una smartband di ultimissima generazione in grado di sconvolgere la vita di milioni di consumatori con un prezzo tra i più bassi mai visti prima, senza tralasciare comunque nemmeno le funzionalità di base.

Osservando la scheda tecnica notiamo infatti la presenza delle possibilità di riconoscere sonno, passi, calorie e distanze percorse, con aggiunta del sensore del battito cardiaco nella parte posteriore del device, una batteria con attivazione garantita per 20 giorni di utilizzo continuativo, nonché display AMOLED a colori da 0,95 pollici e completamente touchscreen.

Il prezzo è sicuramente il suo punto di forza, bastano 19,90 euro per acquistarla con garanzia di 24 mesi. Cosa aspettate? avete tempo solo fino al 10 giugno.