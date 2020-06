La piattaforma di streaming online Netflix continua a ricevere domande da parte dei suoi utenti in merito alle prossime uscite di alcune serie televisive come Suburra, Elite, Riverdale e Black Mirror. Queste quattro serie televisive sono solo alcune di quelle più amate disponibili sulla piattaforma di streaming online più famosa al mondo.

Presto su Netflix le nuove stagioni di Riverdale, Élite, Black Mirror e Suburra? Ecco quali sono le novità al momento

Il coronavirus ha rallentato anche il mondo cinematografico costringendo numerose produzioni a sospendere momentaneamente le riprese per rispettare le direttive messe in atto e tenere al sicuro cast ed equipe. Purtroppo, però, questa potrebbe essere la conseguenza principale se la data di uscita di alcune serie televisive o film sarà rimandata.

Al momento non ci sono molte notizie in rete per quanto riguarda le serie televisive appena citate, infatti, Suburra sarebbe dovuto sbarcare sulla piattaforma di streaming online nella stagione estiva. A quanto pare, però, le riprese sono ancora sospese e la data d’uscita potrebbe essere rimandata di qualche mese.

Anche Black Mirror è in una situazione molto simile perché la sesta stagione e sarebbe dovuta sbarcare sul Netflix nei primi mesi dell’anno successivo, ma le riprese sono anche in questo caso momentaneamente sospese. Secondo alcune voci da corridoio, però, le riprese dovrebbero iniziare a breve.

La serie televisiva spagnola Elite, invece, è sbarcato sul Netflix durante la quarantena con la sua terza stagione e tenendo compagnia a tutti gli utenti della piattaforma. Si parla di una quarta stagione in arrivo, ma le riprese non sono proprio iniziate e per seguire le direttive imposte per limitare la diffusione del virus.

Anche Riverdale, come Elite, ha lanciato la sua quarta stagione quest’anno e si parla già di una quinta in arrivo. Anche questo caso le riprese non sono proprio iniziate perciò non si hanno ancora notizie a riguardo e sull’eventuale data d’uscita.