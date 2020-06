Nonostante tutto, nel 2020 sono sempre e solo i consumi di un’automobile a preoccupare gli Italiani. E come dar loro torto, se consideriamo che i carburanti alla pompa costano più che in ogni altro paese in Europa? E se può sembrare sciocco mettere in secondo tutti gli altri fattori che contribuiscono al costo di gestione reale di una vettura, come le gomme, l’olio, l’assicurazione e il bollo, il consumo di benzina è la voce sul bilancio familiare che preoccupa di più.



Potremmo optare per vetture che consumano poco, scegliere motori alternativi o passare al definitivo propulsore elettrico, ma solo le nostre abitudini di guida a inficiare quanto carburante consumiamo. Per questo parleremo oggi di come risparmiare benzina con alcuni piccoli trucchi senza dover più fare sacrifici a fine mese, e sono consigli che valgono anche per migliorare l’autonomia delle auto ibride o a gas.

Come risparmiare sulla BENZINA e sul DIESEL