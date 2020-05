La nuova offerta Vodafone pensata per sbarazzarsi della concorrenza di MVNO e Iliad, prende il nome di Special 50 Digital Edition, nasce come soluzione perfetta per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, da consigliare prevalentemente ai possessori di una SIM dei suddetti operatori telefonici.

Frenate gli entusiasmi, la promo non è accessibile da chiunque, ma risulta essere disponibile in via esclusiva dalla suddetta porzione di consumatori, con richiesta di portabilità annessa. In fase di attivazione non viene richiesto un esborso particolarmente elevato, basteranno infatti soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile. Fortunatamente è assente il vincolo contrattuale di durata, in questo modo il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda quando e come vorrà, senza essere costretto a pagare penali o costi aggiuntivi.

Passa a Vodafone: la promozione è senza rivali

All’interno della Special 50 Digital Edition troviamo comunque un bundle davvero unico nel suo genere, nello specifico parliamo di minuti illimitati da poter utilizzare verso ogni numero sul territorio, di SMS senza limiti da inviare ad altrettanti utenti, per finire poi sui classici 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.

Il rapporto qualità/prezzo rappresenta indiscutibilmente il suo punto di forza, poiché comunque si possono spendere soli 7 euro al mese tramite credito residuo della SIM ricaricabile, tutto senza pensieri. Se richiesto potrà anche essere attivato il pagamento tramite conto corrente, senza alcun tipo di differenza rispetto a quanto abbiamo indicato poco sopra.

La promozione è attualmente disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, la richiesta non potrà essere presentata direttamente sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente in negozio.