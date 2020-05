Vodafone non ha rivali: le due offerte da 50GB battono TIM e Iliad

Il meglio di Vodafone è certamente collegato alla sua qualità così come alla sua estensione sul territorio. La rete 4G è infatti la più estesa in Europa, e a riconoscerlo sono le varie nazioni. Inoltre c’è un ampio margine di miglioramento anche per quanto riguarda l’estensione dell’attuale 5G, il quale sta dimostrando di averne di più rispetto ad altre aziende concorrenti.

In più tutti sanno che l’azienda è ritornata alla carica con alcune offerte esclusive, le quali puntano a far ritornare gli utenti scappati via. Molti di questi sono finiti presso gestori rivali, come ad esempio Iliad che ha dimostrato di avere prezzi più bassi e contenuti molto ampi. La qualità di Vodafone è però difficilmente replicabile, è proprio su questo giocherebbero le due offerte lanciati ultimamente dal gestore anglosassone. Le due sono praticamente uguali, ma vi si può accedere da gestori differenti.

Vodafone sorprende il pubblico con due offerte molto simili ma alle quali è possibile accedere da gestori diversi

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2