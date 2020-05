In questi mesi la strategia commerciale di Vodafone è stata molto aggressiva. Il provider di telefonia inglese ha pensato a nuove offerte rivolte sia al pubblico dei già clienti sia a coloro che attivavano nuove schede SIM. In questa parte conclusiva di maggio, il gestore ha pronta una nuova sorpresa per tutta la sua vasta platea.

Vodafone, un mese di consumi illimitati con le nuove offerte Infinito

La novità di fine primavera in casa Vodafone è rappresentata dalle offerte Infinito. Con un pacchetto composto da tre iniziative, i clienti potranno usufruire di consumi illimitati sia per le telefonate che per gli SMS e per i Giga internet.

Tutti gli utenti Vodafone, attraverso la sezione personale dell’app MyVodafone, potranno attivare per un mese a costo zero una delle tre offerte Infinito. Per questa ragione, il gestore garantisce ai suoi abbonati trenta giorni di consumi illimitati, senza alcun impegno e senza alcun vincolo d’abbonamento.

Durante il periodo di prova, gli utenti continueranno a far fronte alla propria ricaricabile di riferimento. Solo al trascorrere dei trenta giorni, ogni cliente potrà scegliere se disattivare l’offerta Infinito o proseguire con l’iniziativa, attraverso uno dei piani d’abbonamento previsti da Vodafone.

La promozione base Infinito (con connessioni a 2 Mbps) mette a disposizione contenuti illimitati per chiamate, SMS ed internet al prezzo di 26,99 euro. Nella seconda versione (con velocità di rete a 10 Mbps), sono confermati le soglie senza limiti al prezzo di 29,99 euro. L’ultima offerta, invece, prevede velocità massima di rete ed ha un costo mensile di 39,99 euro.