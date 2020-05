Unieuro raccoglie la sfida delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica e rilancia con una campagna promozionale davvero molto allettante, fino al 7 giugno è comparso un nuovissimo SottoCosto dal retrogusto unico nel suo genere.

La validità del volantino Unieuro è garantita sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale, con un piccolo incentivo per l’ordine da casa, dettato proprio dalla spedizione gratuita presso il domicilio per ogni acquisto superiore ai 49 euro (senza distinzione in merito alla merce o alla tipologia della stessa). Essendo di natura un SottoCosto, è comunque importante ricordare che le scorte sono limitate e non verranno rifornite in corso d’opera, una volta terminate non sarà più possibile acquistare al prezzo mostrato tra le sue pagine.

Unieuro: il volantino raccoglie le migliori offerte

Offerte per tutti i gusti attendono i consumatori, a partire dai top di gamma Apple iPhone Xr a 799 euro ed il vecchio Samsung Galaxy S10 a 549 euro, attraversando anche la fascia media del mercato, quindi incrociando i vari Huawei P30 a 399 euro, Huawei P40 Lite a 249 euro o Samsung Galaxy A51 a 289 euro.

Scendendo infine nella fascia più bassa del mercato, eccoci con alcune piccole chicche, in particolare annoveriamo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 219 euro, Galaxy A20e in vendita a 129 euro, per finire con il Motorola E6 Plus disponibile all’acquisto a 119 euro.

Per maggiori informazioni in merito al corrente volantino Unieuro vi basterà aprire le pagine che trovate inserite qui sotto.