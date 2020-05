Trony spezza il dominio di Esselunga in Trentino-Alto Adige con il lancio di un nuovo volantino in grado di far avvicinare il pubblico italiano all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, garantendo in cambio sconti davvero unici e molto interessanti.

Dopo aver avuto un enorme successo con i vari Sconto IVA visti nel corso dei mesi appena passati, Trony torna in auge con volantini regionali, ovvero attivi esclusivamente in determinate aree del territorio nazionale. La soluzione descritta nel nostro articolo è fruibile in Trentino-Alto Adige, solo nei punti vendita, non online sul sito ufficiale o altrove. Coloro che completeranno un acquisto, lo ricordiamo, potranno comunque approfittare del finanziamento a Tasso Zero, con possibilità di richiedere un pagamento rateizzato senza interessi.

Volantino Trony: le nuove offerte spezzano i sogni delle concorrenti

Le proposte inserite all’interno del volantino Trony sono sicuramente varie e molto interessanti, proprio perché spaziano entro tutto il mercato della telefonia mobile. I top di gamma da acquistare restano Galaxy S20 a 829 euro e l’accoppiata Note 10/S10 Lite a meno di 600 euro.

Viceversa, decidendo di non superare i 300 euro di spesa si possono ottenere buonissime soddisfazioni con i vari Moto G8 Plus a 199 euro, Huawei P40 Lite, Huawei P30 Lite, Oppo A5 2020, Wiko Y80 e il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 9.

La visione d’insieme del volantino Trony la potete trovare subito qui sotto, aprite le immagini per visualizzare nel dettaglio i vari sconti proposti dall’azienda.