Le applicazione di messaggistica istantanea hanno apportato tante comodità nelle vite degli utenti, aiutando gli stessi a rimanere in contatto con amici e parenti in modalità sempre più semplici. Telegram che è una delle applicazioni capostipite del settore, non smette mai di implementare al suo interno delle novità capaci di ottenere successo tra gli utenti e di mettere un gradino di distanza tra lei e la sua maggiore rivale: WhatsApp. Grazie alle ultime novità comunicate dallo stesso gruppo di sviluppatori, oggi è possibile conoscere una feature ignota agli utilizzatori del prodotto di Facebook: le reaction ai messaggi.

Telegram introduce le reaction: ecco tutto quello che c’è da sapere in merito

L’applicazione di messaggistica russa non si è lasciata scappare l’opportunità: dopo tempo passato a raccogliere le richieste degli utenti, essa ha finalmente deciso di esaudire uno dei tanti desideri, il quale si manifesta sottoforma di reaction ai messaggi. Stando alle ultime rivelazioni concesse da WaBetaInfo, presto il sevizio di messaggistica si adornerà di feedback istantanei capaci di fare esprimere lo stato d’animo degli utenti in merito ad un singolo messaggio; tra le diverse reazioni, dunque, sono state già confermate il cuore che pulsa in segno di approvazione o, ancora, il cuore spezzato in caso di parere negativo.

Non è ancora chiaro come tale aggiunta funzionerà, ma immaginare i metodi di accesso è semplice se ci si basa su quelle utilizzate da Zuckerberg su Facebook, dove basta un tap prolungato su dei post ed i messaggi per accedere alla lista di reaction.