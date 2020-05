Fino al prossimo 3 giugno 2020 l’operatore virtuale PosteMobile renderà disponibile a tutti i nuovi clienti l’offerta denominata Creami WOW 10 GB al prezzo di soli 4.99 euro al mese.

Per il momento è invece stata chiusa la commercializzazione dell’offerta Creami WOW Weekend 30 GB, che prevede le stesse condizioni della 10 GB, con 20 GB in più al mese. Ecco i dettagli.

PosteMobile rilancia la Creami WOW 10 GB

La Creami WOW 10 GB di ricordo che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile (50Mbps) al prezzo di 4.99 euro al mese per sempre. Prevede l’attivazione del piano tariffario flat Creami NEXT 1 a 4,99 euro al mese con credit illimitati da utilizzare per chiamate e SMS verso tutti i numeri nazionali, 5 Giga di base e un bonus di 5 Giga aggiuntivi, erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM.

A partire dal secondo mese, l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo del piano. Sarà, quindi, possibile usufruire ogni mese di 10 Giga complessivi, che corrispondono a 10240 credit. L’offerta prevede lo stesso meccanismo della precedente Creami Wow Weekend 10GB a 4,99 euro al mese con la differenza che PosteMobile precisa nel suo sito ufficiale e nei suoi documenti di trasparenza tariffaria che Creami Wow 10GB permette di navigare su rete 4G+ con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Per la navigazione internet 4G+ il cliente dovrà essere in possesso di uno smartphone 4G ed essere in un’area con copertura 4G+. La velocità massima di connessione in 4G+ è 300 Mbps, in 4G è 150 Mbps e in 3G è 42 Mbps. Per scoprire questa o altre offerte proposte dall’operatore, non vi resta che visitare il sito ufficiale di PosteMobile.