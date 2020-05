Netflix: PEAKY BLINDERS in arrivo con SEX EDUCATION e AFTER LIFE

Netflix continua ad essere la prima scelta di tantissimi utenti soprattutto per la vasta scelta di contenuti multimediali che offre sulla sua piattaforma. Anche i suoi profili social ufficiali sono molto seguiti soprattutto perché rivela spesso le informazioni riguardo le prossime uscite di serie televisive o film, e risponde ai commenti dei suoi utenti.

A tal proposito, in tanti si domandano quando arriveranno le prossime stagioni di Peaky Blinders, Sex Education e After Life. Purtroppo le notizie a riguardo sono veramente poche, ma dopo mesi di silenzio è già qualcosa.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: ecco cosa rivela Netflix in merito

Peaky Blinders è la serie televisiva con maggiori informazioni al momento. Durante il lockdown i fan sono stati molto critici perché, secondo le notizie in rete, la serie non sarebbe arrivata prima di due anni.

Fortunatamente le cose sono cambiate perché a quanto pare le riprese di questa sesta stagione sono finalmente iniziate adottando diverse misure per permettere all’equipe e a tutto il cast di lavorare in sicurezza. Questa nuova stagione, dunque, potrebbe arrivare su Netflix nei tempi previsti.

Anche Sex Education prima del lockdown stava lavorando alla sua terza stagione, ma le riprese sono ancora in sospeso per il momento. Non si conoscono ulteriori dettagli al momento, purtroppo. I profili social ufficiali di Netflix e della serie televisiva britannica potrebbero presto rivelare qualcosa in più, dunque, meglio prestare attenzione.

Continuano a non esserci notizie neanche per After Life. La seconda stagione è arrivata sulla piattaforma da pochissimo tempo, ma lo sviluppatore della serie televisiva non ha accennato l’esistenza di una terza. Forse è ancora troppo presto per parlarne.