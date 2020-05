In quest’ultimo periodo sono arrivati diversi rumors e leaks riguardanti numerosi smartphone targati Motorola in arrivo, come ad esempio il prossimo Motorola Moto G Fast o il Motorola One Fusion+. Tuttavia, quest’oggi parliamo dell’imminente arrivo sul mercato di un altro dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ovvero il nuovo Motorola Moto E LE.

Ecco alcune caratteristiche del prossimo entry-level di Motorola

Nel corso delle ultime ore sono arrivate alcune primissime informazioni riguardanti questo nuovo dispositivo a marchio Motorola. Questo device dovrebbe essere il successore degli attuali device di questa serie, cioè del Motorola Moto E6 e Motorola Moto E6 Plus. Nello specifico, il terminale in questione è stato avvistato sul portale Verizon.

Secondo quanto trapelato, il processore montato a bordo del nuovo Motorola Moto E LE sarà il SoC Snapdragon 632 di casa Qualcomm, quindi un SoC leggermente più performante di quello montato a bordo di Moto E6. La batteria, invece, dovrebbe avere una capacità pari a 3550 mAh, mentre il display dovrebbe avere una risoluzione pari a 720 x 1520 pixel (HD+). Per quanto riguarda le dimensioni del terminale, sul portale è emerso che saranno di 159.77 x 76.25 x 8.65 mm. Il software, infine, dovrebbe essere quasi sicuramente l’ultima versione di Big G, Android 10.

Al momento non sono ancora state pubblicate immagini renders di questo nuovo Motorola Moto E LE. Nonostante questo, secondo alcune indiscrezioni trapelate online il design di questo device dovrebbe riprendere a grandi linee quello del Motorola Moto E6 Plus. Se fosse così, dovremo allora aspettarci un display con un piccolo notch a goccia centrale e una dual camera posteriore a semaforo sul lato sinistro della scocca.