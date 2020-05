MediaWorld senza confini, il nuovo volantino punta a distruggere completamente il dominio di Unieuro, riuscendo dal canto suo ad abbassare di moltissimo i prezzi di vendita dei principali prodotti attualmente in commercio, invitando in parallelo gli utenti a restare entro le proprie abitazioni.

La campagna promozionale XDays è in scadenza oggi, 31 maggio 2020, per questo motivo, se interessati al completamento di un acquisto in particolare, dovrete affrettare i tempi, il rischio è di restarne assolutamente tagliati fuori. I prodotti sono scontati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, se proverete a recarvi in negozio dovete sapere che potrete accedere ad un’altra tipologia di offerte e di prezzi bassi. Effettuando l’ordine, inoltre, potrete anche godere della spedizione gratuita presso il vostro domicilio, indipendentemente da quanto avete speso.

Volantino MediaWorld: le offerte sono le migliori in assoluto

Affrontando direttamente il mondo della telefonia, spiccano soluzioni ed indicazioni veramente interessanti per i consumatori finali. Nello specifico notiamo la presenza di alcuni wearable dal grande impatto, come Samsung Galaxy Watch Active in vendita a 159 euro, senza dimenticare la Apple Airpods con ricarica wireless acquistabili a 177 euro.

Se si dovesse invece puntare sul mondo della telefonia vera e propria, potrete acquistare un Samsung Galaxy Note 10+ a 899 euro, oppure un buonissimo Xiaomi Redmi Note 8T a 169 euro.

Naturalmente il volantino MediaWorld si rivolge anche ad un’altra tipologia e categoria di pubblico, per maggiori informazioni potete fare affidamento sul sito ufficiale.