Goodyear sfoggia una nuova tecnologia per quel che riguarda le gomme auto. Ogni automobilista che si rispetti è cosciente del fatto che ogni anno arriva puntuale la chiamata per la sostituzione degli pneumatici. Terreni dissestati e strade deformate costringono ad un repentino cambio di componenti e ad una naturale transizione tecnica estate – invero e viceversa.

La famosa casa costruttrice sembra aver trovato una soluzione al problema usura con l’implementazione di una nuova componente smart alle componenti. Il nuovo concept si sintetizza nella nascita delle soluzioni reCharge che, come indicato dalla denominazione stessa, consentono una rigenerazione perpetua del battistrada a garanzia di un utilizzo a tempo indeterminato. Scopriamola in anteprima assoluta.

Pneumatici Goodyear che si rigenerano all’infinito: quando la tecnologia incontra l’automotive

In teoria si potrebbe parlare benissimo di pneumatici con vita infinita. Il battistrada delle gomme, infatti, pare di rigeneri in modo automatico grazie ad una serie di funzionalità incluse nell’instruction set del sistema ad Intelligenza Artificiale. Un componente che si adatta in base alle condizioni atmosferiche e dell’asfalto.

La nuova linea Goodyear converge in direzione del nuovo trend della e-mobility colmando esigenze e lacuna del mercato elettrico eco sostenibile. Al centro di questi evoluti pneumatici è presente un battistrada “biodegradabile e ricaricabile” ispirato ad una trama a tela di ragno. I liquidi contenuti all’interno delle capsule intelligenti ricaricano il battistrada con il supporto dell’IA in grado di apprendere e prendere decisione sulla base dei dati esterni (clima, condizioni della strada e dell’ambiente).

La brutta notizia è che al momento non ci si trova nelle condizioni di poterlo acquistare al dettaglio. Si tratta di un concept per il quale è in attesa un primo prototipo di studio. Auspichiamo di poter mettere presto le mani su questo rivoluzionario sistema che potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di guidare con innumerevoli e tangibili vantaggi su più fronti.